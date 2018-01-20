Дэвис – о матче с Халеп: "Раньше у меня никогда не отваливались ногти во время встречи"

Американка Лорен Дэвис после поражения от румынки Симоны Халеп в третьем круге Australian Open отметила, что оставила все силы на корте. Она также добавила, что у нее почти отвалился ноготь, чего раньше с ней никогда не случалось.

Напомним, матч между теннисистками завершился со счетом 4:6, 6:4, 15:13 в пользу первой ракетки мира Халеп. Теннисистки провели на корте 3 часа 47 минут.

– Я очень устала. Но я могу многое извлечь из этого матча, – приводит официальный сайт турнира слова Дэвис. – Я очень, очень хорошо играла, оставила все силы на корте.

В один момент у меня возникли проблемы с пальцами ног. Я их побила, потому что мне пришлось много бегать. У меня действительно почти отвалился ноготь. Было очень трудно. Со мной такого раньше не случалось. Да, пальцы болели, но такого никогда не было. Я не могла нормально поставить ногу.

Еще у меня никогда не было таких матчей. Мы обе боролись до конца, и каждый розыгрыш получался затяжным. И я уже так устала, что просто велела себе махать ракеткой и двигаться. Это был эффективный прием, потому что я не испытывала никакого давления.

Халеп – после матча с Дэвис: "Я почти мертва"