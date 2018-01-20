Халеп – после матча с Дэвис: "Я почти мертва"

Румынка Симона Халеп отметила, что не чувствует своих мышц после матча третьего круга Australian Open против американки Лорен Дэвис. Она также добавила, что рада тому, что смогла продержаться такой длинный третий сет.

Напомним, матч между теннисистками завершился со счетом 4:6, 6:4, 15:13 в пользу первой ракетки мира Халеп. Они провели на корте 3 часа 47 минут.

– Это был очень тяжелый матч. И очень долгий. Я еще никогда не играла такой долгий третий сет, – приводит пресс-служба турнира слова Халеп. – Поэтому я счастлива, что смогла продержаться и выиграть. Я почти мертва.

Понятия не имею, сколько я пробежала, но моих мышц больше нет. Моя голень… Я ее больше не чувствую. Но я рада, что победила. Выйти опять в четвертый круг – это прекрасно.