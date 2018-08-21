Цонга не выступит на US Open

Экс пятая ракетка мира, француз Жо-Вилфрид Цонга в Инстаграме сообщил, что не сможет выступить на US Open. 33-летний теннисист не успел восстановиться после операции на левом колене, которая состоялась в апреле этого года.

Примечательно, что из-за проблем со здоровьем Цонга смог выступить только на одном из четырех турниров "Большого шлема" в этом году - Australian Open. Уимблдон и Roland Garros.

Место француза в основной сетке US Open займет представитель Австралии Джеймс Дакворт.