Блинкова сыграет с Гаспарян в первом круге Australian Open, Калинская – с Джорджи

По окончании квалификации полностью сформировалась женская сетка Australian Open. Анна Блинкова попала на соотечественницу Маргариту Гаспарян, а Анна Калинская – на итальянку Камилу Джорджи.

Дарья Касаткина получила в соперницы Анну Каролину Шмидлову из Словакии. 15-летняя украинка Марта Костюк, в прошлом году выигравшая юниорский Australian Open, в первом круге основных соревнований сыграет с китаянкой Пэн Шуай.

Ее соотечественница Элина Свитолина, "посеянная" под четвертым номером, получила в соперницы Ивану Йорович из Сербии.

Турнирная сетка Australian Open – здесь