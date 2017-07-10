Андре Агасси: "Меня как игрока считали аналитиком и стратегом, а Джокович такой в жизни"

Тренер серба Новака Джоковича Андре Агасси рассказал, что на корте и в жизни они полные противоположности. Он также добавил, что сербу нужны новые цели.

В 1/8 финала Уимблдона Джокович сыграет с французом Адрианом Маннарино.

– В случае с Новаком дело в его восприятии себя, своей жизни, а также в той позиции, в которой он оказался сейчас. Он через многое прошел, выиграл много титулов, – приводит ESPN слова Агасси. – Теперь ему нужные новые цели. К тому же я считаю, что он может стать еще лучше, чем был.



На корте и в жизни мы полные противоположности. Меня как игрока считали аналитиком и стратегом, который умеет думать, а Новак такой в жизни. Он постоянно ищет новую информацию, что-то читает, изучает. Я же в жизни наделал кучу глупостей, и я могу понять его ощущения, потому что сам их испытывал.