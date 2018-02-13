Россия сыграет с Латвией в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации

Прошла жеребьевка плей-офф второй Мировой группы Кубка федерации, сообщает пресс-служба турнира. По завершении церемонии стало известно, что сборная России сыграет с Латвией. Матч состоится на российских кортах 21-22 апреля.

В других парах второй Мировой группы встретятся следующие команды: Испания и Парагвай, Украина и Канада, а также Великобритания и Япония.

Напомним, после поражения от Словакии сборная России в обновленном рейтинге Кубка федерации опустилась на 8-ю строчку. Лидирует сборная Чехии.