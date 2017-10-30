Обвинение требует дисквалификации всех российских лыжников и отмены результатов Олимпиады-2014

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подчеркнула, что главный оппонент отстраненных российских лыжников в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда требует дисквалификации для всей команды и аннулирования ее результатов на Олимпиаде в Сочи. Однако данное решение должен принимать МОК.
Заседание комиссии Освальда прошло в понедельник в Лозанне и длилось около 10 часов.
– Если это и будет дисквалификация... Как просил главный наш оппонент в комиссии – вся команда должна быть дисквалифицирована и аннулированы результаты Сочи, и нельзя допускать лыжников до следующих Олимпийских игр, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Тем не менее, он сказал, что решение должен принимать МОК, а все это – его пожелания. Мы готовы подождать еще неделю или даже две.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) в декабре 2016 года по итогам доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.
Решение по отстраненным российским лыжникам внесут до конца следующей недели //
Елена Вяльбе: "Обнаружены вскрытия пробирок у российских лыжников, главная проблема - у Легкова"//
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/cross_country/20171030/1128010182.html
- МОК
- Елена Вяльбе
- ВАДА
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Алексей Петухов
- Юлия Иванова (лыжи)
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
ЗА Россию!
Эти гребаные америкосы и другая шваль спецом тянут кота за хвост,а вот как останется неделька-другая до ОИ,тогда и объявят решение,догадываюсь какое.Хорошо,что там есть некоторые нормальные люди,для которых спорт вне политики,посмотрим,чья возьмет.
22:21