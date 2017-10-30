Обвинение требует дисквалификации всех российских лыжников и отмены результатов Олимпиады-2014

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подчеркнула, что главный оппонент отстраненных российских лыжников в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда требует дисквалификации для всей команды и аннулирования ее результатов на Олимпиаде в Сочи. Однако данное решение должен принимать МОК.

Заседание комиссии Освальда прошло в понедельник в Лозанне и длилось около 10 часов.

– Если это и будет дисквалификация... Как просил главный наш оппонент в комиссии – вся команда должна быть дисквалифицирована и аннулированы результаты Сочи, и нельзя допускать лыжников до следующих Олимпийских игр, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Тем не менее, он сказал, что решение должен принимать МОК, а все это – его пожелания. Мы готовы подождать еще неделю или даже две.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) в декабре 2016 года по итогам доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Решение по отстраненным российским лыжникам внесут до конца следующей недели //

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