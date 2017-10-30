Елена Вяльбе: "Обнаружены вскрытия пробирок у российских лыжников, главная проблема - у Легкова"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что у конкретных российских спортсменов были обнаружены вскрытия допинг-проб с Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом стало известно во время заседания комисси МОК под руководством Дениса Освальда, на которое была приглашена российская сторона.

- Была комиссия при Лозаннском университете, которая проверяла банки, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Они обнаружили, что были вскрытия у конкретных людей. У наших спортсменов частично это тоже было. Наверное, самая большая проблема в этом плане у Александра Легкова. Он тоже выступал сегодня. Но, собственно говоря, других доказательств нет.

11 дней назад была вскрыта проба Б, и только сегодня пришли результаты по соли у Юлии Ивановой, этого еще никто не читал даже. Возможно, там есть превышение соли, непонятно, как она туда попала, все это удивительно.

Напомним, 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о якобы имевшей место российской допинговой системе во время Олимпиады в Сочи Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований участников Игр-2014 - Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову.

В мае Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских лыжников от соревнований до 31 октября 2017 года. Теперь МОК должен решить: есть ли основания для каких-то санкций или спортсмены могут вернуться к стартам.