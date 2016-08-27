Вениамин Бут: "ФГСР заручилась поддержкой Минспорта РФ, начался сбор документов для подачи в суд"

Глава федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут сообщил, что ФГСР заручилась поддержкой Министерства спорта РФ и приступила к подготовке документов в суд в защиту 17 гребцов, отстраненных от участия в Олимпиаде-2016. В начале августа Международная федерация гребного спорта (ФИСА) и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм шесть российских гребцов из заявленных 26, а также двух рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальные квоты ФИСА отдала другим сборным.

Единственный российский экипаж, допущенный до Игр в академической гребле, выступал в соревнованиях мужских четверок без рулевого. Квартет, состоящий из Артема Косова, Антона Заруцкого, Владислава Рябцева и Никиты Моргачева, завершил выступления на стадии полуфинала.

- Мы начали подготовку документов в суд, – цитирует ТАСС Бута. – Какой это будет суд, определим позже. Большие разбирательства стоят больших денег – нам необходимо привлечь западных юристов, знающих специфику и нюансы в ситуациях, подобных нашей. В принципе, мы заручились поддержкой министерства спорта.