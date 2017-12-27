Виталий Прохоров: "Ничего критичного в поражении от чехов нет"

Бывший главный тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров считает, что команда Валерия Брагина сохраняет шансы на первое место в группе на молодежном чемпионате мира, который проходит в Баффало. 26 декабря россияне в стартовом матче турнира проиграли Чехии (4:5).

- Ощущения не из лучших. Но это первая игра, возможно, сказалось волнение, - отметил Прохоров. - Имела место несогласованность – сейчас важно, чтобы тренерский штаб провел работу над ошибками, сформировал правильные сочетания. Есть ощущение, что не все игроки находятся на одной волне. Мы знаем, что часть хоккеистов тренировалась в Новогорске, а ребята, выступающие в Северной Америке, присоединились к команде непосредственно перед чемпионатом мира. Сейчас идет групповой этап, на котором сборной России необходимо вкатиться в турнир.

Ничего страшного и критичного в этом поражении нет. По-прежнему есть шансы на первое место в группе, ситуацию можно исправить. Нужно играть агрессивно, действовать первым номером, активно двигаться на площадке. Постепенно придет взаимопонимание, а с ним и победы.

Если говорить про выбранные Валерием Брагиным звенья, то мы ставили вместе в юниорской сборной Соколова, Рубцова и Абрамова. Этому сочетанию всегда чего-то не хватало. Поэтому я изначально сомневался в перспективах этой тройки. У нас же Рубцов играл с Каюмовым, а третьим был Попугаев. Это звено было одним из лучших в сборной России до 18 лет. Когда Рубцова в матче с чехами соединили с Каюмовым, у них пошла игра, появилась та самая химия. Думаю, тренеры обратили на это внимание.

Я бы не стал говорить о неудачной игре Иванова в контексте отсутствия Липанова. В каждом звене кто-то из хоккеистов выпадал. Ни одно игровое сочетание не сыграло мощно. Зачастую хоккеисты вообще действовали индивидуально. Нет смысла рассуждать об отсутствии в заявке Липанова. Это дело прошлое, сейчас его уже невозможно дозаявить. Нужно думать о том, как из имеющихся в наличии игроков создать боеспособный коллектив.

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