Валерий Брагин: "В сборной остаются семь-восемь позиций, по которым еще нужно определиться"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что его команда играла на победу в каждом матче серии CIBC Canada Russia, где россияне уступили в итоге со счетом 2:4. Теперь команда будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Торонто и Монреале.

– В каждом матче серии мы стремились добиться победы, но не менее важной задачей было проверить всех кандидатов в разных игровых ситуациях, – цитирует официальный сайт ФХР Брагина. – Ее мы решили.

– В первой половине серии сборная выиграла два матча из трех, а после трехдневной паузы потерпела три поражения. Почему так случилось?

– Одну причину выделить сложно, но физическое состояние во второй половине серии было неважным. Думаю, причина поражений кроется именно в этом. Остальные выводы сейчас озвучивать не буду, но все, что нужно, тренерский штаб увидел. Осталось правильно воспользоваться полученной информацией.

– Всем бросилось в глаза отсутствие шайб в большинстве. Это беспокоит?

– Не все адаптировались к маленьким площадкам, где решения надо принимать быстрее. Резерв у нас есть, так что будем работать над исправлением ситуации.

– Тот факт, что Волков не провел ни одного матча на серии, означает, что трио вратарей на чемпионате мира составят Красоткин, Самсонов и Сухачев?

– Почему? Волков неплохо проявил себя на ноябрьском этапе "Турнира четырех наций" в Швеции, а в Канаде решили дать игровое время другим вратарям. Окончательное решение по этой линии еще не приняли.

– А по остальным?

– Мы просмотрели всех кандидатов. В матчах в Канаде особенно интересовали ребята, выступающие в Северной Америке. Со всеми пообщался индивидуально, проверили их в играх. Кому-то удалось себя зарекомендовать, кому-то – нет.

– Вариант состава на чемпионат мира у вас в голове уже сформирован?

– Пока еще нет. В ближайшее время предстоит очень серьезный анализ прошедших матчей. По кому-то из игроков уже определились, но по-прежнему остаются семь-восемь позиций, по которым надо сделать правильный выбор.

– Каким будет дальнейшее расписание сборной?

– 7 декабря команда соберется в Новогорске, а 18-го вылетит в Канаду, тренировочный лагерь пройдет в Кингстоне. Товарищеские матчи с Данией и Швецией пройдут 20-го и 22-го числа.

– Каким будет количество приглашенных на сбор хоккеистов?

– В Новогорске соберутся 28 игроков, выступающих в России. Неделю поработаем и решим, кого брать за океан на заключительный сбор. По хоккеистам из Канады – точно рассчитываем на защитников Сергачева и Зборовского. Кого позовем еще – определимся в ближайшее время. В любом случае, все кандидаты из Северной Америки присоединятся к подготовке уже в Кингстоне.