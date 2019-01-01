Валерий Брагин: "Любой тычок - канадцы падают. Но это их проблемы"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что соперник постоянно провоцировал. Россияне заняли первое место в группе и вышли в четвертьфинале, где сыграют со Словакией.

- Канадцы в одних моментах провоцировали, в других сами падали. Как к этому отнеслись?

- Да, такое было. Я давно этого в их исполнении не видел, а здесь они так с первой игры действуют. Непонятно почему. Какое-то определенное задание в этом есть? Не знаю. Может, установку им дали. Любой тычок – они падают. Но вообще-то это их проблемы.

- Почему на последнее вбрасывание поставили именно Галимова?

- Он и Шэн здорово играют в этом компоненте. Мы их еще в Суперсерии проверились.

- Решение Шэна лечь на шайбу в концовке, несмотря на удаление за задержку игры, было правильным?

- Да. Только немножко надо было сыграть по-другому. Взять шайбу и откинуть ее в угол. Это опыт, приходящий со временем.

- Шэн вообще показал сегодня взрослый хоккей уровня КХЛ. Согласны?

- Жаль, что ему в клубе не доверяют. Он может спокойно играть в "Салавате" в четвертом звене на своей позиции.

- Коваленко в первом периоде крутил велосипед. Явно готовился к выходу на лед.

- Мы сказали ему приготовиться к выходу на лад, размяться на велотренажере. Все равно ему было тяжеловато. Он пропустил одну игру: и в подготовке у него была длительная пауза.

- Почему все же решились его выпустить?

- Он хорошо играет в обороне и в атаке. Планомерно готовим его к следующим играм. (Алексей Шевченко)