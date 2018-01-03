Валерий Брагин: "Костин, Свечников моложе и выглядели сильнее многих этих хоккеистов"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды США (2:4) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира отметил, что молодые игроки сборной показали играли на максимуме в этой встрече.
– Выбор у вас был не очень большой на этот турнир. Это проблема?
– 1998 год рождения – ну сами видите. Если Костин, Свечников на год-два моложе и выглядели сильнее многих этих хоккеистов. Но скажу еще раз: сегодня эти ребята по максимуму выдали.
– Семин подвел команду или это был игровой момент?
– Удаление по делу.
– Выбор вратаря: чем Сухачев был сильнее Мельничука?
– По тренировкам. Тренер вратарей определился, что Сухачев на данный момент сильнее, и опыта у него больше. Мельничук и в сборной не играл практически никогда.
– Абрамову не хватило уверенности или мастерства?
– Ну, в пустые ворота он тоже не забил. Вторую половину матча он неплохо играл. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
- Валерий Брагин
- Сборная США (хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
- Клим Костин
- Виталий Абрамов
- Владислав Сухачев
- Андрей Свечников