Валерий Брагин: "Чтобы играть в атакующий хоккей, нужно иметь четырех Капризовых и трех Воробьевых"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, посетив редакцию "СЭ", посетовал на нехватку в его команде креативных игроков на завершившемся недавно чемпионате мира. Россияне завоевали бронзовые медали турнира, в полуфинале по буллитам уступив будущим победителям соревнований из США.

– Интересный тактический момент: с Канадой в первой игре чемпионата вы пытались начинать агрессивно, но постепенно отказались от атакующего хоккея, с США во встрече в группе – та же ситуация. Но затем по турниру вы уже играли закрыто, уделяя максимум внимания обороне.

– Я бы не сказал, что мы отказались от агрессивного хоккея. Канада и США сильны в атаке, поэтому нужно было перевести игру в их зону, где у них больше проблем. 10 минут это получалось, а потом за счет скоростных качеств они смогли заставить отойти назад.

– И со Словакией вы уже вышли играть строго от обороны.

– Чтобы играть в атакующий хоккей, нужно иметь четыре-пять Капризовых и трех Воробьевых, а у нас нападающих такого уровня маловато.

– Сборная США действительно лучшая команда чемпионата или все "на тоненького"?

– По буллитам – лучшая, а так… Мы могли выиграть. Повторюсь, немного не хватило креативных игроков в атаке.