"В тот момент это выглядело некрасиво". Российский хоккеист рассказал о конфликте с капитаном сборной Канады

Капитан сборной России Клим Костин рассказал о конфликте с капитаном канадской команды Максимом Комтуа.

Во вчерашнем матче, в котором наши хоккеисты победили 2:1, российский форвард ткнул соперника клюшкой – после этого он получил две минуты за это нарушение, а канадец – две минуты за симуляции. Позже в интервью Костин назвал Комтуа "лучшим другом Неймара" и сказал, что "в прошлой жизни он работал в цирке".

– Да, я ткнул Комтуа, – сказал Костин. – Но упал он совершенно не так, как я ткнул. Если честно, то я Макса знаю, мы с ним увидимся еще, возможно, я даже погорячился, все это эмоции. Могу даже извиниться перед Комтуа. Но просто в тот момент это выглядело некрасиво. (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​