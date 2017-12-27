Сборная США забросила 9 шайб в ворота Дании на МЧМ

Сборная США разгромила Данию на молодежном чемпионате мира в Баффало - 9:0. По дублю в этой встрече сделали Киффер Беллоус и Кэйси Миттлстадт.
Молодежный чемпионат мира
Групповой турнир
Группа А
Дания - США - 0:9 (0:5, 0:2, 0:2)
Голы: - - Джонс, Беллоус (2), Миттелстадт (2), Ямамото, Харпер, Пеке, Сэмберг.
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maxcds
Любо дорого смотреть на молодых представителей сшп. Каждый знает где, когда и что делать. Еще только замах на щелчок из ЛВК идет - защ уже едет крыть правый борт в случае промаха. Середину проходят через короткий пас. Расположение игроков такое, что всегда есть открытый партнер, в большинстве случаев - уже и на скорости.
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