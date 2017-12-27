Сборная США забросила 9 шайб в ворота Дании на МЧМ

Сборная США разгромила Данию на молодежном чемпионате мира в Баффало - 9:0. По дублю в этой встрече сделали Киффер Беллоус и Кэйси Миттлстадт.

Молодежный чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Дания - США - 0:9 (0:5, 0:2, 0:2)

Голы: - - Джонс, Беллоус (2), Миттелстадт (2), Ямамото, Харпер, Пеке, Сэмберг.