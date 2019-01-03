Сборная США победила Чехию и вышла в полуфинал МЧМ-2019

Сборная США обыграла Чехию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2019 - 3:1. Победная шайба на счету Джо Норриса.
Американцы в полуфинале сыграют с победителем пары Россия - Словакия.
Молодежный чемпионат мира-2019
1/4 финала
США - Чехия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Кэйтс - 1 (Д. Хьюз), 12:12 - 1:0. Норрис - 2 (Робертсон), 26:10 - 2:0. Каут - 3 (бол., Нечас, Йеник), 51:29 - 2:1. Хмелевски - 2 (п.в., Андерсон), 59:21 - 3:1.
Вратари: Примо - Достал (59:07 - 59:21).
Штраф: 2 - 6.
Броски: 41 (13+13+15) - 18 (5+5+8).
Судьи: Алари, Бьерк.
3 января. Виктория. Save-On-Foods Memorial Centre.
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