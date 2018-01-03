Сборная России проиграла США в 1/4 финала молодежного чемпионата мира

Сборная России уступила команде США в 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Фото ФХР

Сборная России проиграла команде США со счетом 2:4 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Команда Валерия Брагина дважды отыгрывалась по ходу встречи усилиями Марселя Шолохова и Андрея Алтыбармакяна. У победителей дублем отметился Кифер Беллоуз, одна шайба на счету Кайлера Ямамото. Капитан американцев Джоуи Андерсон забил в пустые ворота россиян.

В полуфинале США сыграют со Швецией, другую пару составили Канада и Чехия.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

США – Россия – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Беллоуз (бол., Ткачак, Фокс), 2:18 - 1:0. Шолохов (Костин, Елизаров), 10:32 - 1:1. Ямамото (Миттельштадт, Самберг), 14:34 - 2:1. Алтыбармакян (Саморуков), 43:39 - 2:2. Беллоуз (Самберг), 52:31 - 3:2. Дж. Андерсон (п.в., Пелинг, Линдгрен), 59:18 - 4:2.

Вратари: Уолл - Сухачев (58:22 - 59:18).

Штраф: 8 - 33.

Судьи: Каукокари, Шир.

3 января. Баффало. KeyBank Center.

Трансляция матча США - Россия