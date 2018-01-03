Сборная России проиграла США в 1/4 финала молодежного чемпионата мира

Сборная России проиграла команде США со счетом 2:4 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.
Команда Валерия Брагина дважды отыгрывалась по ходу встречи усилиями Марселя Шолохова и Андрея Алтыбармакяна. У победителей дублем отметился Кифер Беллоуз, одна шайба на счету Кайлера Ямамото. Капитан американцев Джоуи Андерсон забил в пустые ворота россиян.
В полуфинале США сыграют со Швецией, другую пару составили Канада и Чехия.
Молодежный чемпионат мира
1/4 финала
США – Россия – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Голы: Беллоуз (бол., Ткачак, Фокс), 2:18 - 1:0. Шолохов (Костин, Елизаров), 10:32 - 1:1. Ямамото (Миттельштадт, Самберг), 14:34 - 2:1. Алтыбармакян (Саморуков), 43:39 - 2:2. Беллоуз (Самберг), 52:31 - 3:2. Дж. Андерсон (п.в., Пелинг, Линдгрен), 59:18 - 4:2.
Вратари: Уолл - Сухачев (58:22 - 59:18).
Штраф: 8 - 33.
Судьи: Каукокари, Шир.
3 января. Баффало. KeyBank Center.
Beard
FINIX Да нормально всё. Стабильно. Добавятся в сборную ещё пара суперталантливых дагестанцев и киргизов и порвём всех, зуб даю!...............националист что ли,а почём титульную нацию игноришь,почему о чеченах забыл?Извиниться хочешь?
12:06
FINIX
Да нормально всё. Стабильно. Добавятся в сборную ещё пара суперталантливых дагестанцев и киргизов и порвём всех, зуб даю!
11:24
Alexand1
За 12 минут до конца 3 периода наши получили большинство и даже не могли войти в зону америкосов...Была видна обречённость. Короче, сборная оказалась не готова...
10:48
Доктор со стажем
А вы чего ожидали? Чудес не бывает. Бесславный конец российско- армянской,....язык не поворачивается назвать это сборной. Меньше надо было тупых сериалов типа "молодёжки" смотреть и пяткой в грудь себя бить "вот ужо в плей-офф мы всем покажем!" Показали..... За державу обидно.
10:06
Весёлый©
Судя по протоколу, стоило посмотреть даже.
10:05
Бен Ричардс
Красная машина не всегда »Феррари», и даже не иномарка. «Нива» тоже бывает красной. Не стреляйте в пианиста, а вот, то что теперь как бы в лидерах российского молодежного хоккея потомки «наших гостей из солнечного Дилижана» - это очень тревожный симптом. Там много хороших людей и спортсменов, но отродясь не было ни одного приличного хоккеиста
08:28
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Теперь пусть крутые армянские папаши забирают из команды своих криворуких сынков и отправляют обратно на рынок -- мандаринами торговать!!!
08:21
rocky1945
Всё таки хоккей у нас умирает - хоккеем занимаются дети не бедных, раньше в каждую школу приходили тренера и просматривали каждого - пацана (Тольятти). Сейчас на Торпедо , где наша детская Лада занимается, приезжают на таких машинах (Lexus b т.п.) - наверное в Москве таких нету. Раньше тренер был - "хозяином", а сейчас бегают за ними - смешно смотреть......И ПЕЧАЛЬНО - ну какие им Тарасовские тренировки (пробежки с блинами от штанг на 16-этажку) - где характер , где терпеть через не могу. Вот сойдет поколение Кучеров-Тарасенко-Панарин-Кузнецов и будем мы "Щвейцарцами".
08:01
.BattleFish.
самая ущербная команда на моей памяти, ни игры, ни лидера, сбродная которую давят всю игру которая рассчитывает на везение и на грубую ошибку соперника, такая команда нам нормальным россиянам не нужна! Вишенка на торте это три арарата, и позор брагину как едросу что не смог сказать НЕТ блатным! США создали классную систему подготовки молодых хоккеистов, и вот она дала плоды, может пора поучиться и нам у них, а не заниматься лизоблюдством первому гражданину страны!?
07:57
Островзаячий
Обещали войну, чуть ли не священную. А были манёвры.
07:50
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Чмока радостный, готов защеку у каждого пендоса взять. Классическая вышивата.
07:48
sailor1990
на сколько наиграли, то и получили
07:43
Островзаячий
Пора, Валерий Николаич(Иванович )________Пора Станислав Саламович(Соломонович).
07:39
Спринт
Эта сборная России не заслуживала выхода в 1/2 финала МЧМ. Самая слабая по составу и по игре команда за все последние годы. Хотя и общий уровень нынешнего молодежного чемпионата Мира не особо впечатляет и по игре и по наличию в составах будущих звезд хоккея.
07:36
Dim_Altay
Так играть в большинстве.... о какой победе может идти речь...
07:35
Halifax
ДЖОН СИЛЬВЕР "...как и в предыдущих нет лидеров" как раз таки в предыдущие годы лидеры и были (Капризов, Проворов, а вратари какие были....) что позволяло 7 лет подряд брать медали
07:34
v.m.sem
Под унывный плач дудуки, изрекала жопа звуки... Ара вай-вай,вай-вай-вай-вай, Ара вай-вай,вай-вай,вай-вай...
07:32
Семёныч1955
Слабо выступили и слабая сборная . Что-то не так в хоккейной России ? Хотя этот молодёжный чемпионат мало интересный и зрителям тоже. Нет Звёздочек, накала страстей - скучновато .
07:31
IRB
"Брагину дали мясо с клубов. И мясо это не очень" Что значит дали? Надо смотреть, что берешь. Можно и рыбу взять, если мясо не очень. И брать тех, с кем считаешь, что можно что-то построить. А так, на лавке стоять и ждать халявки..
07:31
МачоМэн
кто то сомневался в другом исходе?
07:30
Halifax
Команда ныне, что там говорить слабее прошлогодней, а вот юэсэй привезли в этом году посильнее ... вот и результат, в прошлом году было первое звено с Капризовым (посмотрите на Миттельштадта и Беллоуза), плюс в защите Рыков, Сергачев, а в этом... Сухачев не уровень Самсонова, первое звено даже в большинстве ничего серьезного создать не могло за весь турнир, так полумоменты, иногда проблема была даже расставиться... Свечников оказался совсем не готов играть за старших...Манукян мне нравился, но из 10 моментов за все игры не забил не одного (вот и уровень), единственный позитив разве что Костин, но 1 в поле не воин... Уже после матча с Чехией я понял рассчитывать будем на чудо, так как привезли в этом году явно не медальную команду....Самоотверженность и характер это кнешно здорово, но мастерство не купишь, а оно у штатов было значительно сильнее....
07:29
Новоуепинни
Так-то если по-взрослому и по уму, то тренировать молодняк вполне можно было б Николишина например поставить. Вполне адекватный, к тому же посовременнее шарит. Но у нас же не по способностям и умениям везде назначают, бгг.
07:28
= Даль =
мы за 8 лет 1й раз без медалей на МЧМ, хороший результат, даже если с Амерами сравнить
07:27
IRB
"Даже если мы в марте что изменим пройдут десятилетия прежде чем в нашем спорте вернутся талант, самоотдача и гордость за Флаг и Гимн ..... П.С. Валерий Николаевич тем и ценен что из мажорных какашек ( которыми изобилует наш молодежный хоккей в последнее время ) создает конфетки за которые не стыдно по этому и не хотелось бы чтоб его убирали .... " А по-моему слишком много внимания уделяется Флагу и Гимну, а надо бы игре..
07:25
Джон....Сильвер
Меньше всего я в этом поражении виню Брагина. Он как раз из этого стада делал что то путевое. Наши с каждым новым матчем смотрелись лучше. И мордой об стол эту сборную не били, как били основняк Зины и Знарка. Брагину дали мясо с клубов. И мясо это не очень. А виной все эти кхл и мхл. Наплодили лиг, а вырастить что то толковое не могут. В этой сборной, как и в предыдущих нет лидеров завадил. Одна серая масса. И эта масса, господа, выступила еще на максимуме! Мы остались без медалей в турнире, где все очень мотивированы были. А вот, если сборная оар Знарка не станет чемпионом в Корее - на турнире, где мотивирована только сборная оар - вот это будет посмещище! И тогда на нашем хоккее с их газромовским парткомовским КХЛом можно ставить надолго крест.
07:20
Новоуепинни
= Даль = Новоуепинни = Даль = и у Кануков были МЧМ без медалей за эти 8 лет и у шведов... 07:09 --------------- И у Дании тоже === Русский народ добрый и великодушный. Пусть и братья-американцы порадуются. 07:14 ------------------ Так вот и я тоже не расстраиваюсь. И чего тут люди духом упали? И что с того, что пиндосам? Впервой что-ли? Привычно уже и совсем не больно, я так считаю
07:18
жек
Новоуепинни spetrov, вот кстати вдогонку подоспело - чувак ниже в 07:01 про две самые тупорылые нации че-та пишет, бгг. Таких чуваков жалеть-то даже уже как-то скучно и беспонтово, деревянные же, бгг 07:06===Зато ты так и блистаешь умом) аж из ноздрей течёт!
07:15
= Даль =
Новоуепинни = Даль = и у Кануков были МЧМ без медалей за эти 8 лет и у шведов... 07:09 --------------- И у Дании тоже === Русский народ добрый и великодушный. Пусть и братья-американцы порадуются.
07:14
= Даль =
Еще и пророссийского Додона сместили. Ужасно год начался имхо.
07:13
Новоуепинни
= Даль = и у Кануков были МЧМ без медалей за эти 8 лет и у шведов... 07:09 --------------- И у Дании тоже
07:12