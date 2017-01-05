Самсонов - в воротах сборной России на матч со шведами

Вратарь Илья Самсонов займет место в воротах сборной России в матче за третье место на молодежном чемпионате мира с командой Швеции. Встреча начнется в 23.30 по московскому времени.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Самсонов (Красоткин);
Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов;
Кудако – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов;
Воронков – Зборовский, Ураков – Беляев – Тренин;
Дронов, Юртайкин – Алексеев.
Час до бронзового матча МЧМ! В котором наша молодежная сборная сыграет потив Швеции. https://t.co/o6oMEXdxRv #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/DjdnMs67EM– Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2017 г.
LIIS
Удачи ребята! Удачи нам всем!
22:58