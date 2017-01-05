22:42 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Самсонов - в воротах сборной России на матч со шведами

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Вратарь Илья Самсонов займет место в воротах сборной России в матче за третье место на молодежном чемпионате мира с командой Швеции. Встреча начнется в 23.30 по московскому времени.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Самсонов (Красоткин);

Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов;

Кудако – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов;

Воронков – Зборовский, Ураков – Беляев – Тренин;

Дронов, Юртайкин – Алексеев.

Трансляция матча Швеция - Россия

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LIIS

Удачи ребята! Удачи нам всем!

22:58

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