Самсонов - в воротах сборной России на матч со шведами

Вратарь Илья Самсонов займет место в воротах сборной России в матче за третье место на молодежном чемпионате мира с командой Швеции. Встреча начнется в 23.30 по московскому времени.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Самсонов (Красоткин);

Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов;

Кудако – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов;

Воронков – Зборовский, Ураков – Беляев – Тренин;

Дронов, Юртайкин – Алексеев.

Трансляция матча Швеция - Россия