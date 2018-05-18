Молодежный ЧМ-2023 пройдет в Новосибирске

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

В пятницу на конгрессе ИИХФ был утвержден контракт с Федерацией хоккея Канады на 10 лет, в котором расписаны места проведения ближайших молодежных чемпионатов мира (хоккеисты до 20 лет).

- В 10-летнем контракте ИИХФ и канадской федерацией прописано, в каких странах пройдут все молодежные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдет в Новосибирске. Таким образом, ИИХФ утвердила проведение турнира, - цитирует "РИА Новости" Третьяка.