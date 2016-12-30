03:55 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Михаил Сергачев: "Сборной России нужно забивать"

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Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) выразил мнение, что россиянам пока не хватает результативности, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Вы играли в семь защитников. Может быть, это сказалось на действиях в обороне?

– Не думаю. К этому надо спокойно относиться. Была ротация, но это ничего не значит.

– Не с этим связана суета в начале встречи?

– Да мы еще много удалялись и достаточно долго действовали в обороне. Возвращаться после такого крайне непросто. Мы могли дожать американцев, но не смогли переломить игру.

– Так получается, что вы в полуфинале снова сыграете с Канадой или США. Что нам нужно сделать, чтобы победить?

– Сначала пройти четвертьфинал. Но вообще, мы же не играем в плохой хоккей. Ребята нормально действовали, но надо забивать. И быстрей из зоны выходить, не проигрывать борьбу один в один у своих ворот.

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