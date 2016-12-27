08:47 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Мэтью Барзал: "Не могу сказать, что у Канады было большое преимущество над Россией"

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Нападающий молодежной сборной Канады Мэтью Барзал после матча группового турнира МЧМ-2017 против России (5:3) отметил, что у его команды получилось хорошее начало матча. В этом поединке на счету форварда один гол и две результативные передачи.

- Мы знали, что предстоит интенсивная игра против россиян, - приводит пресс-служба турнира слова Барзала. - В матче было очень много эмоций. У нас получилось хорошее начало матча, отчего мы и строили игру. Не могу сказать, что у нас было слишком большое преимущество.

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