08:57 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Кравцов рассказал, как судьи хотели удалить его до конца матча. Российский форвард был в шоке

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Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов рассказал, как судьи случайно чуть не удалили его до конца матча в игре со Швейцарией (7:4). Этот эпизод произошел после фола форварда Ивана Муранова, ударившего соперника клюшкой в пах.

- Вас ведь чуть не удалили до конца.

- Главный подъехал, говорит – тебе. Я говорю: за что? Линейный еще поджигает: 14-й ударил. В шоке сидел. Я же видеопросмотр не могу у них попросить. Могли удалить.

- Как уговорили?

- Сказали, что я только рядом был. И второй судья – русский – сказал, что не видел 14-го номера. Я стоял рядом, но не бил. Не знаю, что они хотели сделать. (Алексей Шевченко)

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