Кравцов готовится к матчу с США в одном звене с Денисенко и Костиным

Молодежная сборная России в ночь с четверга на пятницу сыграет товарищеский матч с командой США в рамках подготовки к МЧМ. Виталий Кравцов тренируется в одной тройке с Григорием Денисенко и Климом Костиным.

На предматчевой тренировке, которая прошла в среду вечером, сочетания российской "молодежки" выглядели следующим образом:

Вратари: Мифтахов, Кочетков, Тарасов.

"Белые": Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин;

"Синие": Алексеев – Ольшанский, Яремчук – Шэн – Старков;

"Красные": Калабушкин – Волков, Муранов – Галимов – Слепец, Подколзин;

"Зеленые": Рубинчик – Валитов, Марченко – Ив.Морозов – Шашков;

"Оранжевые": Ил.Морозов – Журавлев, Чехович – Хованов – Коваленко.

Из-за повреждения, полученного в прошлой игре со Швецией (2:4), в тренировке не принял участия нападающий Артем Николаев.

Матч с молодежной сборной США пройдет в ночь с четверга на пятницу в канадском Камлупсе. Начало встречи в 6:00 утра по московскому времени.