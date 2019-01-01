Канадский форвард ответил капитану сборной России, который сравнил его симуляции с поведением Неймара

Нападающий молодежной сборной Канады Максим Комтуа прокомментировал поражение от России (1:2) в рамках МЧМ-2019.

- Это была война на льду. Каждый раз, когда ты играешь на молодежном чемпионате, это война, и все хотят победить всех своих соперников. После этой игры будет только жестче, и мы с нетерпением ждем этого.

- Клим Костин сравнил вас с Неймаром.

- Серьезно? Что ж, пусть он думает так. Я не знаю, что там произошло с Костиным. Мы получили два штрафа. Мы боролись изо всех сил и рефери дал за это два удаления.

- Вся арена болела за вас. Не стало ли это проблемой?

- Против России всегда матчи тяжелые, и мы, наверное, слишком много внимания обращали на ажиотаж.

- Сборная России переиграла вас?

- Со второго периода они откатились и ждали наших ошибок. Ничего особенного Россия не показала. Мы просто не забили в моментах, в которых должны были. Очень неприятное поражение. (Андрей Бротский)