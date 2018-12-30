Канадский эксперт о МЧМ-2019: "Россия не выглядит очень опасной в атаке"

Канадский журналист Кори Пронман, специализирующий на молодежном хоккее, прокомментировал игру молодежной сборной России на МЧМ-2019.

– Защита российской сборной пока лучше, чем я ожидал – прежде всего благодаря игре Александра Романова, – отметил Пронман. – У первой тройки Денисенко – Кравцов – Костин пока не идет игра, но думаю, они найдут химию. Ранее у Григория и Виталия здорово получалось вместе по ходу этого сезона. В целом, команда не выглядит очень опасной в атаке. 40 бросков за два матча с Данией и Чехией – это не то, что поможет победить против более сильных сборных. (Джиллиан Кеммерер)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею