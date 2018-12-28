Канада обыграла Швейцарию на молодежном чемпионате мира

Сборная Швейцарии проиграла Канаде в матче молодежного чемпионата мира (2:3). Это вторая победа канадцев в друх встречах.

Канадцы с двумя победами лидируют в группе А, а швейцарцы с двумя поражениями занимают четвертую строчку.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швейцария U20 – Канада U20 – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Гласс – 1 (Сузуки, Комтуа), 0:36 – 0:1. Курашев – 1 (бол., Мюллер, Эггенбергер), 20:46 – 1:1. Энтвистл – 2 (Боуэрс), 25:55 – 1:2. Добсон – 1 (Хейтон), 32:08 – 1:3. Курашев – 2 (бол., Мюллер), 58:11 – 2:3.

Вратари: А. Шмид – Скотт.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 17 (4+8+5) – 32 (7+16+9).

Судьи: Брюггеман, Стано.

28 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​​