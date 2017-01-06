Илья Самсонов: "Хотелось, конечно, первое место, но медаль есть медаль"

Голкипер молодежной сборной России Илья Самсонов после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) отметил, что доволен и третьим местом, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По его словам, любая медаль – дорога.

– Как удалось выжать эмоции после неудачи?

– Переварили вчерашнее поражение в голове. Еще на самом деле не остыли от него. Можно сказать, на старых дрожжах еще выходили. Очень рад, что все так в итоге вышло, что все ребята бились до конца, никто не сдавался, все верили в победу. Мы были как одно целое, смогли вытащить и выиграть матч.

– Медаль для вас что-то значит? Вы же ехали за первым местом.

– Хотелось, конечно, первое, но медаль есть медаль. Мы знаем, как ее тяжело заработать. Потом, кровью – сколько у нас травм было в команде. Любая медаль для нас дорога, и мы очень рады.

– Этот турнир будете вспоминать с теплотой?

– На всю жизнь эта память. Что тот турнир, что этот. С Кириллом Капризовым сидели тут и думали, что вот она, последняя игра, и все, молодежный хоккей уходит. Это, наверное, самое яркое воспоминание за всю жизнь.

– Когда Гурьянов забивал в овертайме – что подумали?

– Наконец-то все закончилось (смеется). Слава богу, что выиграли. И покатил к нему.