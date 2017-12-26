Артур Каюмов: "Пока ничего страшного не произошло"

Нападающий сборной России Артур Каюмов после поражения от команды Чехии (4:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира отметил, что команда "проспала" начало встречи, пропустив две шайбы.

– Маловато бросали в створ. Чехи много раз блокировали наши броски. Но пока ничего страшного не произошло. В начале матча присутствовало волнение, но потом поговорили с ребятами, начали играть лучше. Однако второй период мы все-таки проспали, допустив ошибки. На следующий матч у нас будет совсем другой настрой.

– Почему не смогли найти ключ к лидерам чешской сборной – Хитилю и Нечасу?

– Я бы не сказал, что там играют только эти два человека. Хорошо показала вся чешская команда. Разберем ошибки и будем готовиться к следующей игре. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Чехия - Россия