Виктор Кирьянов: "Замечаний по подготовке "Гран-при России" нет"

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов заявил, что никаких замечаний по подготовке и организации "Гран-при России" нет. Напомним, что "Королевские гонки" автодром в Сочи принимает с 2014 года.

– Наша основная задача была достойно подготовиться, подготовить технический персонал, подготовить судей, – цитирует "Р-Спорт" Кирьянова. – К сожалению, каждый год мы должны вновь обучать где-то 30 процентов судей, мы это делаем, выезжаем по регионам России, проводим конференции. То есть польза и для регионов, и для проведения "Формулы-1". Считаю, что подготовились очень хорошо, замечаний нет ни у кого, службы работают. Претензий нет, все оперативно, профессионально и грамотно, это отмечено всеми.

Встреча с Жаном Тодтом? Мы с ним давно знакомы, он доволен организацией "Гран-при". У нас идет ежедневная системная работа, серьезных вопросов не возникает.