Игорь Ермилин: "Смешно говорить, что трасса в Сочи не располагает к обгонам"

Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин не считает, что малое количество обгонов в гонке "Гран-при России" обусловлено трассой в Сочи. По его словам, такая тенденция – часть всей "Формулы-1".

– Существует большая разница не только в возможностях болидов, но и в сочетании "машина-пилот". Например, Феттель на "Феррари" быстр, а Райкконен чуть медленнее, Хэмилтон на первых этапах был быстрее Боттаса, – отметил Ермилин. – Перед "Формулой-1" в Сочи были гонки серии Mitjet – там была реальная борьба, два-три обгона за круг, везде, где возможно. То есть говорить, что трасса к этому не располагает, смешно. Но на топ-уровне мы обгонов не увидели. Помните, как Ферстаппен в Китае требовал, чтобы Грожан его пропустил, а позади в секунде ехал Риккьярдо, и у него никаких проблем не было. В 80-е и 90-е годы и прижимная сила машин была больше нынешней, и двигатели мощнее, и электроники меньше, но была азартная борьба, никому ничего не мешало. А сейчас за многое отвечает компьютер, и такое ощущение, что нынешние гонщики – тоже из каких-то компьютерных игр. Не такие харизматичные, азартные. Все сложилось, попал в настройки – и выиграл. А не попал – этапов впереди много, где-нибудь еще получится. И произошедшие изменения в техническом плане оказались не слишком эффективны в плане зрелищности. (Антон БАБОШИН)