"Зенит-2" проиграл "Томи", "Краснодар-2" победил "Тюмень"

"Томь" на своем поле в матче 4-го тура первенства России обыграл "Зенит-2" (1:0), "Тюмень" в домашней игре уступила "Краснодару-2" (0:1).

Первенство России

Олимп-ФНЛ

4-й тур

"Томь" (Томск) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: Казаев, 16.

"Томь": Мелихов, Тихий, Зуйков, Клещенко, Шумских, Сасин (Ставпец, 46), Кухарчук, Казаев (Фомин, 71), Калинский, Шалаев, Кузьмичев (Крапухин, 55. Тлупов, 75).

"Зенит-2": Кизеев, Сергеев (Бугриев, 80), Рукас, Синяк, Байрамов, Иванов (Прудников, 71), Плетнев (Казаков, 64), Мусаев, Бачинский, Воробьев, Макеев (Тарасов, 46).

Предупреждения: Шалаев, 63. Мусаев, 75.

Судья: Волошин (Смоленск).

4 августа. Томск. Стадион "Труд".

"Тюмень" – "Краснодар-2" (Краснодар) – 0:1 (0:0)

Гол: Уткин, 79 – с пенальти.

"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Козлов (Хайманов, 33), Коронов (Лешонок, 46), Теленков (Баев, 82), Лаук, Чудин, Парняков, Вотинов, Малоян (Рябокобыленко, 66).

"Краснодар-2": Сафонов, Парадин (Мацукатов, 66), Татаев, Голубев, Ивашин, Бородин (Бочко, 54), Уткин, Черников, Сулейманов (Рзаев, 75), Онугха, Сергеев (Катрич, 46).

Предупреждения: Вотинов, 20. Хайманов, 45+1. Татаев, 81. Голубев, 89.

Удаления: Онугха (К-2), 28. Хайманов (Т), 50.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

4 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".