"Зенит-2" проиграл "Сибири" и остался в зоне вылета

"Сибирь" обыграла "Зенит-2" в матче 22-го тура ФНЛ. Питерцы не смогли покинуть зону вылета, в которую опустились после победы "Томи" над "Крыльями Советов".

Первенство России

ФНЛ

22-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0)

Голы: Галыш, 43 (1:0). Беляев, 49 (2:0). Панюков, 63 (2:1). Магаль, 90+2 (3:1).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко, Аравин, Цховребов, Плопа (Полюткин, 55), Гладышев (Магаль, 46), М.В.Андреев (Дегтярев, 46), Чеботару, Беляев (Житнев, 61), Галыш.

"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Запрягаев (Прудников, 90+1), Пенчиков, Плетнев (Некрасов, 78), Сиротов (Лесовой, 87), Капленко, Богаев (Н.А.Андреев, 88), Камышев, Панюков.

Судья: Амелин (Тула).

Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".