"Зенит-2" проиграл "Лучу", потерпев третье поражение подряд

"Зенит-2" уступил "Лучу" в гостевом матче Олимп-Первенство ФНЛ. Единственный гол во встрече забил Руслан Гордиенко на 10-й минуте. Петербуржцы с 33-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.



"Зенит-2" потерпел три поражения в трех стартовых матчах турнира. У "Луча" одна победа и два поражения в трех играх.

Олимп-Первенство ФНЛ - 2018/2019

3-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0)

Гол: Гордиенко, 10 (1:0).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Царикаев, Суслов, Степанец, Замалиев, Машнев (Визнович, 63), Батов (Прокофьев, 46), Носов (Павленко, 61), Дзахов (Пономаренко, 50), Гордиенко.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Пенчиков, Рукас, Бугриев, Синяк, Плетнев (Тарасов, 76), Иванов (Мусаев, 36), Камышев, Бачинский, Воробьев (Казаков, 72), Макеев (Прудников, 58).

Предупреждения: Камышев, 27. Замалиев, 59. Гордиенко, 86. Тарасов, 87. Мусаев, 90+1.

Удаление: Камышев (Зенит-2), 33.

Судья: Анопа (Благовещенск).

29 июля. Владивосток. Стадион "Динамо". 2700 зрителей.