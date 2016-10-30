Юрий Газзаев: "Кубань" идет не на своем месте, но это временно"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев после поражения от "Кубани" (0:1) в матче 19-го тура первенства России в ФНЛ отметил, что уровень кубанцев превосходит его команду. По его словам, "Кубань" скоро должна будет подняться в турнирной таблице.

- Опыт и квалификация футболистов "Кубани" немного выше, чем у моих пацанов, - отметил Газзаев. - В середине у нас играли парни по 20 - 23 года. Я надеялся, что, сохранив прежний состав, мы сможем сделать шаг вперед, но пришлось новый коллектив создавать. Конечно, за неделю, когда мы собирали команду, разглядеть качества нельзя, потому что бросишь взгляд на игрока, но не знаешь ни его психологию, ни его внутреннего мира. Потому собрали молодых ребят, исходя из наших возможностей. Этим ребятам надо делать первые шаги в футболе, а мне это стоит больших нервов, но куда денешься. Сегодня тебя поставили в те условия, которые есть. Через шишки и ошибки команда будет расти. Но "Кубань", как вы знаете, идет не на своем месте, амбиции выше, но я уверен, это все временно. Спартак Гогниев добавил духа команде. Его энергетика передается другим футболистам, такие игроки очень важны с точки зрения мастерства и объединения коллектива. В других линиях у "Кубани" есть достаточно футболистов, чтобы быть вверху таблицы, есть надежды. Желаю "Кубани" удачи и успехов.

- Насколько для вас был приницпиален матч именно с "Кубанью"? И почему "Волгарь" провел два разных тайма?

- Я бы не сказал, что они были такими разными. Вам какой больше понравился? (Улыбается). Могу согласиться, могу не согласиться. Для меня каждое очко и каждый матч одинаково важны. Соперником была "Кубань", значит "Кубань" была важнее, чем следующий матч. Когда игра закончилась, ты проигрываешь, то важным становится следующий матч. Разные таймы? В первом тайме мы много позволяли сопернику, и то, что касается организации обороны, команда была более закрыта и не позволила сопернику активно атаковать. Если бы забили при своих возможностях, то, наверно, вопрос был немного другой, ведь результат на вопросы влияет. Контригра? Безусловно, мы, наверно, не вели. Вот эту часть - контроль, быстрая атака, быстрый переход в позиционную атаку... Мои футболисты пока, может, слишком уважают соперника, может, на обороне сосредоточились. Когда мяч у соперника, команда должна обороняться, в том числе и высоко. Когда теряешь мяч, легче не бежать назад, а бороться наверху, располагаясь правильно и оказывая давление на соперника, завладеть мячом. Если соперник атакует, зона должна быть насыщенной, и соперник должен вязнуть. Когда соперник без скорости, его легче контролировать. (Екатерина ПОТАПОВА)