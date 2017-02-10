Ясности по поводу второго сбора футболистов "Луча-Энергия" пока нет

Руководство "Луча-Энергии" подчеркнуло, что ясности по поводу второго зимнего учебно-тренировочного сбора команды пока нет, вопрос находится в процессе проработки. Ранее сообщалось, что спортивная база клуба была обесточена из-за долгов за электроэнергию. Сейчас владивостокцы проводят первый сбор в Турции.

- По поводу второго сбора вопрос висит в воздухе, действительно есть задолженности перед персоналом, ребятами, клубом, - приводит "Р-Спорт" слова представителя руководства "Луча". - Пока про второй сбор сложно сказать, тут вопрос в том, что руководители финансовый вопрос пытаются закрыть перед игроками, хотя бы частично. Будет это сделано или нет, пока неясно. Исход может быть разным.

Что касается выселения из гостиницы, надо сказать, что пока это в процессе. Пока нет такого, чтобы пришли и выселили. Мы живем, тренируемся, готовимся в штатном режиме к товарищеской игре, которая запланирована на сегодня. Надеемся на положительный исход ситуации. Есть трудности, но есть и контрагент в Москве, который старается помочь, так же, как и руководители. Пока рано говорить о негативном исходе, нужно подождать до вечера, к этому времени проблема может разрешиться.

Спортивная база "Луча-Энергии" была обесточена из-за долгов