12:58 | ФУТБОЛ — ФНЛ

ВТБ будет спонсировать общество "Динамо" на протяжении трех лет

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Банк ВТБ, согласно договору о продаже акций футбольного клуба "Динамо", будет спонсировать одноименное спортивное общество и все его профессиональные клубы, сообщает "Р-Спорт". Сегодня Всероссийское  физкультурно-спортивное общество "Динамо" выкупило у ВТБ 74,99 процента акций клуба. Стоимость сделки составила 1 рубль. ВФСО ранее уже владело 25 процентами акций футбольного клуба. 

В декабре председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что текущая задолженность клуба составляет 806 миллионов рублей, а бюджет "Динамо" планируется сократить более чем на 60 процентов.

"Динамо" по итогам осенней части первенства России в ФНЛ возглавляет турнирную таблицу с 5-очковым отрывом от "Тосно".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161229/1114386463.html

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