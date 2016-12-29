ВТБ будет спонсировать общество "Динамо" на протяжении трех лет

Банк ВТБ, согласно договору о продаже акций футбольного клуба "Динамо", будет спонсировать одноименное спортивное общество и все его профессиональные клубы, сообщает "Р-Спорт". Сегодня Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" выкупило у ВТБ 74,99 процента акций клуба. Стоимость сделки составила 1 рубль. ВФСО ранее уже владело 25 процентами акций футбольного клуба.

В декабре председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что текущая задолженность клуба составляет 806 миллионов рублей, а бюджет "Динамо" планируется сократить более чем на 60 процентов.

"Динамо" по итогам осенней части первенства России в ФНЛ возглавляет турнирную таблицу с 5-очковым отрывом от "Тосно".