18:30 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Текущий долг "Динамо" составляет 806 миллионов рублей без учета кредита

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Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что долг футбольного клуба составляет 806 миллионов рублей. По его словам, перед Банком ВТБ задолженности погашены, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– На балансе ФК "Динамо" сейчас значатся только игроки команды и база в Новогорске. Текущая задолженность клуба – это 806 миллионов рублей. Это без учета кредита перед кипрской компанией. Перед ВТБ у нас долгов никаких нет. Мы их погасили.

– Сокращение бюджета на будущий год на 60 процентов – это с учетом озвученной спонсорской поддержки со стороны ВТБ на 10 миллионов долларов?

– Если бы озвучивались такие цифры, то переноса решения о покупке клуба на 29 декабря бы не было.

– Сумма спонсорской поддержки больше или меньше?

– Куда уж меньше?

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