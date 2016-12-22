Текущий долг "Динамо" составляет 806 миллионов рублей без учета кредита

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что долг футбольного клуба составляет 806 миллионов рублей. По его словам, перед Банком ВТБ задолженности погашены, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– На балансе ФК "Динамо" сейчас значатся только игроки команды и база в Новогорске. Текущая задолженность клуба – это 806 миллионов рублей. Это без учета кредита перед кипрской компанией. Перед ВТБ у нас долгов никаких нет. Мы их погасили.



– Сокращение бюджета на будущий год на 60 процентов – это с учетом озвученной спонсорской поддержки со стороны ВТБ на 10 миллионов долларов?



– Если бы озвучивались такие цифры, то переноса решения о покупке клуба на 29 декабря бы не было.



– Сумма спонсорской поддержки больше или меньше?



– Куда уж меньше?