12:37 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Общество "Динамо" выкупило у ВТБ акции футбольного клуба

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Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" приняло единогласное решение купить у банка ВТБ акции футбольного клуба, сообщает "Р-Спорт". Решение принято на экстренном заседании общества. 

 
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"ВФСО "Динамо" единогласно приняло решение купить у банка ВТБ 74,99 процента акций ФК "Динамо" за рубль", - говорится в сообщении пресс-службе общества. 27 декабря ФАС одобрила данную сделку. До этого ВФСО владело 25 процентами акций.

В декабре председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что текущая задолженность клуба составляет 806 миллионов рублей, а бюджет "Динамо" планируется сократить более чем на 60 процентов.

"Динамо" по итогам осенней части первенства России в ФНЛ возглавляет турнирную таблицу с 5-очковым отрывом от "Тосно".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161229/1114386265.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Физкультурники из общества "Динамо"? За сколько купили, столько средств и вложат в клуб.

13:56

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