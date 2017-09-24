Вратарь "Енисея": "Перед матчем с "Крыльями Советов" нас дополнительно не настраивали"

Вратарь "Енисея" Михаил Филиппов после победы над "Крыльями Советов" (1:0) отметил, что игра получилось интересной. По его словам, она должна была понравиться болельщикам.

- Перед матчем нас особо и не настраивали, сказали, что мы сами все понимаем, что это принципиальный матч, - сказал Филиппов. - В целом, игра была интересная, думаю, понравилась болельщикам. Мы выиграли на характере, старались, бились!



- Вы совершили два суперсейва, которые отметил Андрей Тихонов на пресс-конференции...

- Они были во втором тайме. Первый - пробили головой, удачно сложился, второй немного забавный момент, когда удар Корниленко я перебросил через перекладину. Рад, что удалось отстоять на ноль и победить! (Дмитрий УСКОВ)

