Власти Ленинградской области не будут напрямую финансировать "Тосно"

Власти Ленинградской области не собираются финансировать "Тосно" напрямую из регионального бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства региона.

"В настоящее время продолжается поиск оптимальной формы финансирования, спонсоров, партнеров клуба. Ведется плановая работа в этом направлении, – говорится в сообщении. – Прямой поддержки клуба из бюджета Ленинградской области не будет.

Что касается вопросов изменений в руководстве команды, перемене юридического лица, на данный момент мы не комментируем ситуацию".

Напомним, на минувшей неделе команда из Тосно выиграла Кубок России, обыграв в финале "Авангард" (2:1), а также вылетела в ФНЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги.