В "Тосно" допускают, что Милевский останется в команде на следующий сезон

Директор "Тосно" Леонид Хоменко отметил, что нападающий команды Артем Милевский может остаться в клубе и на следующий сезон. Контракт с украинским форвардом был подписан по схеме "1+1", и пока не понятно, останется ли он в команде на следующий сезон. В нынешнем первенстве ФНЛ 32-летний футболист провел 14 матчей, но результативными действиями не отметился.

– Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры, – сказал Хоменко.

– К чему склоняетесь? Пока Милевский не забил ни одного гола...

– Но он и играет не так много. А когда выходит на поле – пользу приносит.

– То есть допускаете, что он останется в "Тосно" на следующий сезон?

– Безусловно. Но решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится.

– Летом полузащитник Александр Макаров возвращается из аренды в ЦСКА. Если он не подойдет армейцам, готовы будете продолжить с ним сотрудничество?

– Мы готовы по нему вести переговоры. ЦСКА имеет право вернуть его из аренды. Но пока непонятно, нужен ли он им. Посмотрим. Наверное, Макаров нам важнее. Так что планируем по нему договариваться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)