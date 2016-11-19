В КДК РФС пояснили, в каком случае "Лучу-Энергии" грозит штраф в миллион рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал "СЭ" задержку начала матча 23-го тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" – "Шинник" (1:0). Футболисты хозяев таким образом выразили протест против задержек зарплаты. Ранее сообщалось, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский дал распоряжение найти финансирование для "Луча" до 18 ноября, но в назначенный срок деньги не были выплачены.

– Штраф в миллион рублей может быть наложен на клуб в случае, если задержка матча, повлекшая срыв трансляции, отражена в рапорте делегата, – сказал Григорьянц. – Также должно быть официальное письмо о срыве трансляции встречи от организации, которая занимается показом. В этом случае у КДК будут основания рассмотреть этот вопрос. (Сергей АСТАХОВ)

Отметим, что согласно телепрограмме трансляция встречи из Владивостока запланирована не была. При этом показ матча должен был состояться на сайте партнера ФНЛ, однако страница с трансляцией была удалена.

Согласно дисциплинарному регламенту клуб, виновный в задержке трансляции встречи, может быть оштрафован на 20 тысяч рублей, если же это повлекло за собой срыв трансляции, то штраф равен одному миллиону рублей.

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