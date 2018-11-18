"Томь" удержала ничью в матче с "Ротором" в меньшинстве, "Сибирь" и "СКА-Хабаровск" поделили очки

В матче 23-го тура первенства Олимп – ФНЛ "Ротор" сыграл вничью с "Томью" – 0:0. Также поделили очки "Сибирь" и "СКА-Хабаровск" – 1:1.
Олимп – ФНЛ
23-й тур
"Ротор" (Волгоград) – "Томь" (Томск) – 0:0
"Ротор": Лобанцев, Карпов, Васильев, Маляров, Лобкарев, Самсонов, Воробьев (Шарипов, 68), Попов, Николаев (Завезен, 80), Коротаев (Мязин, 60), Муллин (Абдулавов, 86).
"Томь": Шафинский, Тихий, Шумских, Зуйков, Клещенко, Гвинейский, Казаев, Шалаев, Кухарчук, Фомин (Ставпец, 57. Мануйлов, 90+1), Кузьмичев (Тлупов, 76).
Предупреждения: Клещенко, 18. Маляров, 29. Гвинейский, 38. Муллин, 42. Самсонов, 57. Зуйков, 84. Казаев, 90.
Удаление: Гвинейский, 54.
Судья: Васильев (Ижевск).
18 ноября. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 10456 зрителей.
"Сибирь" (Новосибирск) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 1:1 (1:1)
Голы: Свежов, 3 (1:0). Казанков, 23 – с пенальти (1:1).
"Сибирь": Цыган, Полюткин, Аравин, Макаренко, Кушнирук, Дудолев (Беляев, 86), Галыш, Киреенко, Азаров, Гладышев, Свежов.
"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз (Черевко, 71), Труфанов, Приндета, Хомуха, Дедечко, Кабутов, Квеквескири, Казанков (Карасев, 62), Кабаев (Секульски, 63), Базелюк (Никифоров, 58).
Предупреждения: Квеквескири, 13. Свежов, 45. Макаренко, 73. Приндета, 82. Полюткин, 83.
Удаления: Свежов, 76. Квеквескири, 90+1.
Судья: Турбин (Дмитров).
18 ноября. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".