"Томь" обыграла "Зенит-2" и вышла в лидеры Олимп-ФНЛ.

"Зенит-2" уступил "Томи" (0:1) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ. В составе победителей единственный мяч на 54-й минуте забил Илья Кузьмичев.

"Томь" набрала 45 очков и вышла на первое место, обогнав "Тамбов", у которого на очко меньше. У "Зенита-2" восемь очков и последнее место.

В следующем туре "Томь" на выезде сыграет с "Ротором", а "Зенит-2" примет "Луч".

Олимп - ФНЛ

22-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск) - 0:1 (0:0)

Гол: Кузьмичев, 54.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Гойло, Терентьев (Пенчиков, 57), Рукас, Бугриев, Плетнев (Тарасов, 57), Капленко (Иванов, 68), Мусаев, Камышев (Скроботов, 86), Богаев, Воробьев, Прудников.

"Томь" (Томск): Шафинский, Зуйков, Клещенко, Мануйлов, Шумских, Казаев, Кухарчук, Калинский (Гвинейский, 81), Ставпец, Шалаев, Кузьмичев (Тлупов, 79).

Предупреждение: Тарасов, 87.

Судья: Турбин (Дмитров).