19:41 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Тихонов, Евдокимов, Рахимов – кандидаты на пост главного тренера "Крыльев"

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По информации "СЭ", имя нового главного тренера "Крыльев Советов", скорее всего, станет известно завтра. Сейчас на пост рулевого самарцев претендуют пять человек.

Это нынешний наставник команды Вадим Скрипченко, Андрей Тихонов, в прошедшем сезоне тренировавший "Енисей", Роберт Евдокимов, возглавлявший "Оренбург", Рашид Рахимов, стоявший у руля "Терека", а также Сергей Ташуев.

Напомним, "Крылья" заняли 15-е место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Анти жив

А при чем тут Ташуев, он же во Францию собирался?

20:03

Новоуепинни

А че тока 5? Берите еще Луческу и Венгера в шорт-лист, бгг))

19:59

RT

Андрей Тихонов должен возглавить не чужой для себя клуб. Надо возвращать Самару в вышку. Я до сих пор не могу прийти в себя после Терека, Арсенала-пьяного Спартака, Оренбурга- Ростова... В год чемпионата мира оказаться в пердиве. Катастрофа...

19:54

EVIL915

Рахимов к нам, в Самару???? Вы чё там курите? Востребованный тренер в ФНЛ уйдёт? Хорошо, конечно, но это - бред! Ташуев, Скрипченко с Евдокимовым свой уровень в РФПЛ показали... А, вот, Тиша - почему бы и нет! Не хуже Семака, да и Самара не чужой город!

19:50