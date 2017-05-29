Тихонов, Евдокимов, Рахимов – кандидаты на пост главного тренера "Крыльев"

По информации "СЭ", имя нового главного тренера "Крыльев Советов", скорее всего, станет известно завтра. Сейчас на пост рулевого самарцев претендуют пять человек.
Это нынешний наставник команды Вадим Скрипченко, Андрей Тихонов, в прошедшем сезоне тренировавший "Енисей", Роберт Евдокимов, возглавлявший "Оренбург", Рашид Рахимов, стоявший у руля "Терека", а также Сергей Ташуев.
Напомним, "Крылья" заняли 15-е место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Крылья Советов См
- Терек
- Рашид Рахимов
- Енисей (Футбол)
- Андрей Тихонов
- Оренбург (футбол)
- Роберт Евдокимов
- Сергей Ташуев
- Вадим Скрипченко
Анти жив
А при чем тут Ташуев, он же во Францию собирался?
20:03
Новоуепинни
А че тока 5? Берите еще Луческу и Венгера в шорт-лист, бгг))
19:59
RT
Андрей Тихонов должен возглавить не чужой для себя клуб. Надо возвращать Самару в вышку. Я до сих пор не могу прийти в себя после Терека, Арсенала-пьяного Спартака, Оренбурга- Ростова... В год чемпионата мира оказаться в пердиве. Катастрофа...
19:54
EVIL915
Рахимов к нам, в Самару???? Вы чё там курите? Востребованный тренер в ФНЛ уйдёт? Хорошо, конечно, но это - бред! Ташуев, Скрипченко с Евдокимовым свой уровень в РФПЛ показали... А, вот, Тиша - почему бы и нет! Не хуже Семака, да и Самара не чужой город!
19:50