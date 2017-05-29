Тихонов, Евдокимов, Рахимов – кандидаты на пост главного тренера "Крыльев"
По информации "СЭ", имя нового главного тренера "Крыльев Советов", скорее всего, станет известно завтра. Сейчас на пост рулевого самарцев претендуют пять человек.
Это нынешний наставник команды Вадим Скрипченко, Андрей Тихонов, в прошедшем сезоне тренировавший "Енисей", Роберт Евдокимов, возглавлявший "Оренбург", Рашид Рахимов, стоявший у руля "Терека", а также Сергей Ташуев.
Напомним, "Крылья" заняли 15-е место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Урал
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
3
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
4
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
5
|Торпедо
|5
|2
|3
|0
|8-3
|9
|
6
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
7
|Родина
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
8
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Ротор
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
12
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
13
|КАМАЗ
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|
14
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|19:30
|
Ротор – Балтика
|- : -
|17.08
|17:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|17.08
|17:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|17.08
|19:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|17.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|18.08
|10:00
|
Енисей – Сочи
|- : -
|18.08
|12:30
|
Урал – Чайка
|- : -
|18.08
|18:00
|
Сокол – Уфа
|- : -
|18.08
|19:30
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Александр Юшин
Родина
|2
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Денис Тихонов
Енисей
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|4
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
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