Тихонов, Евдокимов, Рахимов – кандидаты на пост главного тренера "Крыльев"

По информации "СЭ", имя нового главного тренера "Крыльев Советов", скорее всего, станет известно завтра. Сейчас на пост рулевого самарцев претендуют пять человек.

Это нынешний наставник команды Вадим Скрипченко, Андрей Тихонов, в прошедшем сезоне тренировавший "Енисей", Роберт Евдокимов, возглавлявший "Оренбург", Рашид Рахимов, стоявший у руля "Терека", а также Сергей Ташуев.

Напомним, "Крылья" заняли 15-е место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ. (Виталий АЙРАПЕТОВ)