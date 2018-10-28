"Спартак-2" и "Томь" победителя не выявили

"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью в матче 19-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. В составе красно-белых отличился Владислав Пантелеев. За томский клуб забил Илья Кухарчук.

В другом матче тура "Шинник" и "Сочи" победителя не выявили.

Олимп - ФНЛ

19-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Томь" (Томск) - 1:1 (0:0)

Голы: Кухарчук, 52 (0:1). Пантелеев, 90+2 - с пенальти (1:1).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Маслов, Мамин, Воропаев, Гапонов, Пантелеев, Тюнин, Рудковский, Бакаев, Прошляков (Тиуб, 59), Руденко.

"Томь" (Томск): Шафинский, Тихий, Лисинков, Зуйков, Клещенко, Ставпец, Кухарчук, Фомин, Казаев (Макурин, 88), Шалаев (Калинский, 46), Кузьмичев (Кудряшов, 71).

Предупреждения: Бакаев, 43. Тиуб, 86.

Удаление: Тихий, 90+1.

Судья: Кукуляк (Калуга).

28 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

Олимп - ФНЛ

19-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Сочи" - 1:1 (0:0)

Голы: Гелоян, 67 (1:0). Померко, 72 (1:1).

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Иванов, Самошников, Магадиев, Цховребов, Деобальд (Булия, 36), Самойлов, Кожемякин (Камилов, 35), Нарылков, Гелоян, Самодин (Алейников, 83).

"Сочи": Заболотный, Калугин, Миладинович, Почивалин (Мустафин, 61), Юрганов, Бурмистров, Песегов (Лагатор, 66), Соловьев (Косянчук, 79), Горбунов, Померко, Саная (Обольский, 72).

Предупреждения: Бурмистров, 12. Самошников, 17. Булия, 70.

Судья: Шадыханов (Москва).

28 октября. Ярославль. Стадион "Шинник".

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