Сильванус Нимели: "Два удаления в матче с "Балтикой" немного несправедливы по отношению к "Спартаку-2"

Нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели после поражения от "Балтики" (1:2) в домашнем матче 28-го тура ФНЛ подчеркнул, что немного похож на форварда "Спартака" Зе Луиша. По словам Нимели, два удаления – несправедливо по отношению к красно-белым.

– Оцените игру с "Балтикой" и два удаления в составе вашей команды? Не слишком ли строг был судья к "Спартаку-2"?

– После матча все сильно расстроены – сегодня все пошло не так. Что касается двух красных карточек, это что-то из разряда фантастики, потому что такое нечасто случается. Считаю, что это было немного несправедливо по отношению к нашей команде.

– Болельщики "Спартака" считают, что внешне вы немного похожи на Зе Луиша. Сами как думаете?

– Да, мы немножко похожи.

– После матча с "Динамо" Дмитрий Гунько сказал, что его задача состоит в том, чтобы подготовить как можно больше футболистов для главной команды. Как к этому относитесь?

– Это, конечно, здорово. Попасть в основу "Спартака" – мечта каждого. Все молодые игроки приходят в "Спартак-2" и молодежную команду с прицелом на то, что когда-нибудь удастся оказаться в "Спартаке". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)