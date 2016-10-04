12:39 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Сергей Ташуев: "Кубань" мне не делала официального предложения"

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Бывший главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что может вновь встать у руля желто-зеленых. Сегодня появилась информация о том, что нынешний наставник "Кубани" Дан Петреску может покинуть свой пост.

– Разговоры с "Кубанью" были. Но они не касались моего назначения. Официального предложения клуб мне не делал. Мы просто обсуждали текущую ситуацию, перспективы команды. Кроме того, разговаривал с клубом, когда передо мной сохранялась задолженность по зарплате.

– Сейчас ее нет?

- Зарплату мне выплатили. Остались долги по премиальным. Руководство клуба заверяет, что все будет нормально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

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